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Могила героя

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21.04.2017

В пятницу орловские студенты наводили порядок сразу по нескольким адресам регионального центра. Все места, где прошла эта уборка, связаны с военной историей Орла.

Теги:уборкаисторияОрел студенты

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