Метры и миллионы
23.08.2017
В Орле продолжается масштабный ремонт городских дорог. В этом году планируется отремонтировать 170 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на общую сумму 123 миллиона рублей.
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