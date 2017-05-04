Круглый стол
04.05.2017
В Среднерусском институте Управления филиала РАНХиГС прошел круглый стол «О военно-патриотическом воспитании молодежи».
Короткая ссылка obl1.ru/~/36247
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