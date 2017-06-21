Контроль за капремонтом
19.06.2017
Минстрой начнет следить за ходом капремонта в регионах. Уже подготовлен проект поправок в положение о министерстве, которые наделяют его дополнительными полномочиями. Они позволят вести мониторинг размера взносов за капремонт и хода самих работ.
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