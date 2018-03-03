Концепция развития Орловского района
01.03.2018
Детские сады и школы, дороги, парки, скверы, мемориалы Орловского района вполне могут быть благоустроенными в 2018 году. Это предполагает концепция развития, над которой сегодня работают во всех районах Орловской области.
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От концепции к делам
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