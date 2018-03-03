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Концепция развития Орловского района

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01.03.2018

Детские сады и школы, дороги, парки, скверы, мемориалы Орловского района вполне могут быть благоустроенными в 2018 году. Это предполагает концепция развития, над которой сегодня работают во всех районах Орловской области.

Теги:концепция развитияОрловский районпаркидорогискверы

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