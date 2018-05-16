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Клычков пойдет на губернаторские выборы

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16.05.2018

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков подтвердил намерение баллотироваться на пост губернатора. Такое решение было озвучено в ходе встречи с представителями сферы АПК и главами поселений Колпнянского района.

Теги:Андрей Клычковврио губернатора Орловской областивыборыКолпнянский район

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