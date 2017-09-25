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Качественно и в срок

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25.09.2017

Пожелания жителей, качесто работ и сроки — это основные принципы приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В Орле по этой программе должны обновить 77 дворов. Свои первые оценки озвучил Губернатор Вадим Потомский на аппаратном совещании в администрации региона.

Теги:Вадим Потомскийгубернатор Орловской областиремонт дворовФормирование городской среды

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