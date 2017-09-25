Качественно и в срок

Пожелания жителей, качесто работ и сроки — это основные принципы приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В Орле по этой программе должны обновить 77 дворов. Свои первые оценки озвучил Губернатор Вадим Потомский на аппаратном совещании в администрации региона.