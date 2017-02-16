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Ищу семью

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16.02.2017

Всех, кому не безразлична судьба Жоры, просим обращаться в Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области.

Теги:Семьяусыновлениеприемные родителидети

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