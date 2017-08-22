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Итоги уборочной

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21.08.2017

Ситуация стабильная. Отставание от сроков существенно сократилось за последниие дни. Так резюмировал ход сельхозработ заместитель председателя правительства Орловской области по АПК Дмитрий Бутусов.

Теги:уборочная кампанияОрловская областьзерноитогиДмитрий Бутусов

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