Итоги уборочной
21.08.2017
Ситуация стабильная. Отставание от сроков существенно сократилось за последниие дни. Так резюмировал ход сельхозработ заместитель председателя правительства Орловской области по АПК Дмитрий Бутусов.
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