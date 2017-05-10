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Гала-концерт

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10.05.2017

Холодная погода не помешала орловчанам прийти на гала-концерт на площади Ленина. Лучшие творческие коллективы города исполнили для жителей и гостей областного центра победные номера.

Теги:Гала-концертплощадь ЛенинаОрел9 мая

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