Гала-концерт
10.05.2017
Холодная погода не помешала орловчанам прийти на гала-концерт на площади Ленина. Лучшие творческие коллективы города исполнили для жителей и гостей областного центра победные номера.
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