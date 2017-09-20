Энергосервисный контракт
20.09.2017
На коммунальных платежах за свет и отопление в школах и МУПах будут экономить. Такое решение депутаты приняли сразу же после обсуждения энергосервисного контракта.
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