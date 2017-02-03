Деньги на капремонт
01.02.2017
Почти 39,5 млн. руб. будут выделены Орловской области из федерального центра. Субсидии направят на компенсацию отдельным категориям граждан старшего поколения оплаты взноса на капитальный ремонт.
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