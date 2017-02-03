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Орел03.02.2017 Пятница 06:58
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Деньги на капремонт

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01.02.2017

Почти 39,5 млн. руб. будут выделены Орловской области из федерального центра. Субсидии направят на компенсацию отдельным категориям граждан старшего поколения оплаты взноса на капитальный ремонт.

Теги:Капремонткомпенсациясубсидиибюджет

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