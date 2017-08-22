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День флага в Орле

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22.08.2017

22 августа в нашей стране отмечается День Государственного флага Российской Федерации. К этому важному дню приурочено множество мероприятий. О том, как отмечали его в Орле, расскажет Наталья Пехтерева.

Теги:День Государственного флага РФпраздникОрелтриколор

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