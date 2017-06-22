Дефектные дороги

В Орловском регионе на гарантии находятся свыше 70 участков автомобильных дорог регионального и муниципального значения. Пока что не устранены дефекты на 5 участках. Эти данные прозвучали на расширенном заседании комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству облсовета.