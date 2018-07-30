Более 140 выпускников Орловского юридического института получили дипломы
30.07.2018
Торжественная церемония в субботу состоялась на строевом плацу. Поздравить с выпуском молодых специалистов прибыли руководители ВУЗа, ветераны органов внутренних дел и представители власти.
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В этом году стартует строительство двух детских садов в микрорайонах «Зареченский» и «Болховский»
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