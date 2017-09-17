Безопасная дорога
15.09.2017
С начала года на железных дорогах Орловщины погибло 4 человека. А всего жертвами железнодорожных ДТП стали 6 орловчан. Чтобы этот счет свести к нулю, сотрудники линейного отдела МВД России на станции Орёл проводят очередную профилактическую акцию.
Короткая ссылка obl1.ru/~/42037
Другие новости раздела
15.09.2017
Больше денег
15.09.2017
Своими глазами
15.09.2017
Резонансный закон
15.09.2017
Награды лучшим
15.09.2017
Юбилей ветерана
$ USD57.5336(-0.24)16.09
€ EUR68.5801(-0.11)16.09
Наш опрос
Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?