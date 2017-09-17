Безопасная дорога

С начала года на железных дорогах Орловщины погибло 4 человека. А всего жертвами железнодорожных ДТП стали 6 орловчан. Чтобы этот счет свести к нулю, сотрудники линейного отдела МВД России на станции Орёл проводят очередную профилактическую акцию.