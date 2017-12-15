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Антинаркотическая комиссия

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15.12.2017

В настоящее время под наблюдением врачей-наркологов в области состоят 1057 наркопотребителей, из них на диспансерном учете с диагнозом «наркомания» — 651 человек.

Теги:антинаркотическая комиссияАндрей Клычковврио губернатора Орловской области

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