70 лет против онкологии
20.04.2017
Орловскому онкодиспансеру исполнилось 70 лет. В четверг в концертном зале института культуры собрались все, кто когда-либо был связан с работой онокологического диспансера.
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