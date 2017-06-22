Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.06.2017 Четверг 21:34
сейчас в эфире
21:20
Художественный фильм
К-19|16+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. 22 июня

22 июня

Версия для печати

22.06.2017

Первые дни Великой Отечественной. Сегодня о них рассказывают очевидцы. В далеком 41-м им было по 16-18 лет, когда они уходили на фронт.

Теги:ВОВ22 июнядень памятивойнаветераны

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/40165

Добавил новость: 

Другие новости раздела

На линии фронта
22.06.2017

На линии фронта

Это не должно повториться
22.06.2017

Это не должно повториться

Прием граждан
22.06.2017

Прием граждан

Отставка Усикова
22.06.2017

Отставка Усикова

Квартиры нуждающимся
22.06.2017

Квартиры нуждающимся

$ USD60.1482(+0.15)23.06
€ EUR67.1495(+0.35)23.06

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online