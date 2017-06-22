22 июня
22.06.2017
Первые дни Великой Отечественной. Сегодня о них рассказывают очевидцы. В далеком 41-м им было по 16-18 лет, когда они уходили на фронт.
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