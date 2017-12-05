Встреча с режиссером
05.12.2017
В «Свободном пространстве» состоялась творческая встреча с Юрием Быковым. В этот раз зритель увидел социальную драму «Дурак», которая получила приз за лучший сценарий на «Кинотавре» в 2014 году.
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