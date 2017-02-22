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Пиковая дама

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22.02.2017

Тульский камерный драматический театр на сцене Свободного пространства представил орловчанам спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Александра Пушкина.

Теги:ТеатрспектакльпостановкаТулаПушкин

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