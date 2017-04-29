"Люди" в Орле
27.04.2017
«Люди» снова покорят орловского зрителя. С 7 по 13 июня в Орле пройдет 7-ой международный театральный фестиваль.
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