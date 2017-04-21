Жители Орловской области примут участие в шествии «Бессмертного полка»
21.04.2017
9 мая 2017 года, в День Победы в Великой Отечественной войне, всех, кому дорога память о своих родных фронтовиках, приглашают принять участие в шествии «Бессмертного полка».
Начало построения колонны в 12.00 на площади Ленина в городе Орле.
Региональный штаб Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк». Город Орел, площадь Каменского, дом 1, каб. 307. Телефон
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