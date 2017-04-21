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Жители Орловской области примут участие в шествии «Бессмертного полка»

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21.04.2017

9 мая 2017 года, в День Победы в Великой Отечественной войне, всех, кому дорога память о своих родных фронтовиках, приглашают принять участие в шествии «Бессмертного полка».

Начало построения колонны в 12.00 на площади Ленина в городе Орле.

Региональный штаб Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк». Город Орел, площадь Каменского, дом 1, каб. 307. Телефон (4862) 48-16-65.

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