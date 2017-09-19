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Железнодорожный переезд в Маслозаводском переулке продолжит работать

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19.09.2017

Как пояснил заместитель главы администрации города-начальник управления городского хозяйства и транспорта Роман Игнатушин, было проведено еще одно совещание, в котором приняли участие представители РЖД, ГИБДД, балансодержателя участка. В результате была достигнута договоренность о том, что 20 сентября переезд закрываться не будет, также сформирована рабочая группа. До 1 октября участники составят перечень мероприятий для устранения тех замечаний, на которые железнодорожникам ранее указала Государственная инспекция по безопасности дорожного движения.

Глава администрации Александр Муромский подчеркнул, что при проведении ремонтных работ допустить полного закрытия движения автотранспорта через переезд нельзя: если необходимо, то на участке возможно только частичное ограничение движения.

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