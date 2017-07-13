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Завтра в областном центре пройдёт первенство Орловской области по боб- и скелетон-стартам

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13.07.2017

Завтра в областном центре пройдёт первенство Орловской области по боб- и скелетон-стартам.

Соревнования состоятся на эстакаде возле регионального «Центра спортивной подготовки». Адрес учреждения — Советская, дом 29.

Турнир начнётся в 9 часов. Награждение победителей и призёров планируется провести в полдень.

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