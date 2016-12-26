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Закон об организации отдыха детей вступит в силу с 2017 года

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26.12.2016

Совет Федерации одобрил федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей», который должен вступить в силу 1 января 2017 года, сообщает сайт Федерального собрания.

Закон разработан во исполнение Перечня поручений президента РФ от 6 июля 2016 года и направлен на совершенствование правового регулирования отдыха и оздоровления детей, конкретизацию полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в части, касающейся организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение их безопасности. Этому предшествовала трагедии в Карелии, когда во время сплава по Сямозеру утонули 14 детей. Закон должен вступить в силу с 1 января 2017 года.

В законе уточняется понятие «организация отдыха детей и их оздоровления», предусматривается установление единых требований к их деятельности независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. Устанавливаются требования к туристским маршрутам, порядку организации их прохождения, а также уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте и сроках прохождения таких маршрутов.

Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова считает этот закон важным, но лишь первым шагом в формировании системы качественного детского отдыха, пишет РИА «Новости».

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