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За полгода в Орловской области создано 876 новых рабочих мест

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04.09.2017

В первом полугодии 2017 года на всех предприятиях региона введено 876 новых рабочих мест, в том числе в сфере производства — 330, в сфере оптовой и розничной торговли — 142. Об этом сегодня в ходе заседания регионального правительства заявил заместитель председателя Правительства Орловской области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости Игорь Козин.

По его словам, за первое полугодие 2017 года темп роста индекса промышленного производства в металлургической отрасли Орловской области составил 128,8%. Существенный рост показателя произошел за счет значительного увеличения объемов производства на Мценском литейном заводе.

В отрасли производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов темп роста индекса промышленного производства составил 108,8%, в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 108,2%, производстве машин и оборудования — 102,6%, производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — 100,8%.

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