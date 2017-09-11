Юбилейным знаком «80 лет Орловской области» наградят 457 орловчан

Губернатор Орловской области Вадим Потомский подписал соответствующий указ.

В списке награжденных — ветераны труда, почетные граждане районов, работники сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, руководители и сотрудники предприятий и организаций, главы крестьянских фермерских хозяйств, социальные работники, муниципальные служащие, представители районных общественных организаций и СМИ.

Также юбилейные знаки получат коллектив Знаменской средней общеобразовательной школы им. Р. И. Вяхирева Знаменского района, народный коллектив хора ветеранов Болховского районного Дома культуры и коллектив редакции газеты «Болховские куранты».

Отметим, что юбилейный знак учрежден в честь 80-летия Орловской области в целях поощрения граждан и коллективов организаций за высокие достижения в трудовой деятельности, активное участие в социально-экономическом и культурном развитии Орловской области.