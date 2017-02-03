Яровая предложила создать в РФ единую информационную базу педофилов

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает необходимым создать в России единую межведомственную информационную базу педофилов, чтобы они не могли после совершения преступления заниматься трудовой деятельностью, подразумевающей работу с детьми.

«Вопрос создания единой общедоступной межведомственной информационной базы в отношении лиц, совершивших эти преступления (против половой неприкосновенности детей), очень важен с точки зрения дальнейшей невозможности осуществления этими лицами, ранее совершившими преступления, деятельности, связанной с детьми», — заявила она на заседании рабочей группы по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии.

«У нас есть в законодательстве эти запреты, но чтобы эти запреты работали реально, необходимо создание такой базы», — подчеркнула Яровая.