Военные расходы России в 2018 году составят 2,8 трлн рублей
14.12.2017
Расходы России на закупки и содержание военной техники и вооружений в 2018 году составят 2,8 трлн рублей, передает ТАСС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе большой пресс-конференции.
«На следующий год предусмотрены военные расходы — 1,4 трлн руб, на закупки и 1,4 трлн руб на содержание военной техники, то есть 2,8 трлн рублей. Это примерно 2,8% ВВП», — сказал глава государства.
«Если посчитать по действующему курсу, это примерно 46 с небольшим миллиардов долларов. В Соединенных Штатах сейчас уже подписан закон о военных расходах в $700 млрд. У нас 46, а там — 700, почувствуйте разницу», — заявил президент, отметив, что России $46 млрд достаточно.
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