Водостоки на домах по улице Ленина восстановят до конца недели

На замечания в адрес подрядчика, проводившего капитальный ремонт домов по улице Ленина, сегодня на рабочем совещании указал глава администрации города Орла Андрей Усиков.

Как показал осмотр, проведенный управлением городского хозяйства и транспорта, на четырех домах — №№ 10,11, 24/26, 37 — отсутствуют сливные трубы.

Как пояснил генеральный директор ООО «Реставратор» Владимир Иваха, на сегодня фасадные работы приостановлены из-за минусовых температур, окончательно исправят недостатки до конца февраля. Сроки скорректировал заместитель руководителя регионального Фонда капитального ремонта Сергей Касьянов. По его словам, работы завершат до конца текущей недели.

В понедельник, 27 февраля, главе администрации должны отчитаться об устранении замечаний.