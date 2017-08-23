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ВЦИОМ: Около 90% россиян гордятся своей армией

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23.08.2017

Доля россиян, гордящихся своей армией, за последние три года возросла с 63% до 90%, сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в ходе «круглого стола» на форуме «Армия-2017», пишет РИА «Новости».

Согласно информации главы ВЦИОМа, лучшей в мире российскую армию считают 36% опрошенных россиян, 47% полагают, что армия является одной из лучших, 10% склоняются к мнению, что российские вооруженные силы «несколько отстают» от лучших армий мира, 2% оценивают боеспособность российских вооруженных сил как «очень низкую».

Наиболее важным событием в жизни страны 14% назвали присоединение Крыма, 12% — Олимпиаду в Сочи, 10% — развитие Вооруженных сил, сообщил глава ВЦИОМа.

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