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ВЦИОМ: более трети россиян с оптимизмом смотрят в будущее

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13.12.2017

Более 35% россиян ожидают улучшения своей жизненной ситуации, около 40% не ждут никаких изменений. По информации ТАСС, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Более трети россиян (35%) ожидают улучшения жизненной ситуации (своей и семьи), и вдвое меньше (15%) дают негативный прогноз, еще 40% считают, что через год будут жить примерно также, как и сейчас», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Около 65% опрошенных оценивают свое материальное положение как среднее, пятая часть не удовлетворены своим благосостоянием, только 14% опрошенных довольны, отмечают социологи.

Каждый третий россиянин оценивает политическую обстановку в стране как «хорошую» и «очень хорошую», 47% одобряют политический курс в стране, добавили в ВЦИОМ.

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