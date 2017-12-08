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  3. ВЦИОМ: более 82% россиян одобряют деятельность Путина

ВЦИОМ: более 82% россиян одобряют деятельность Путина

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08.12.2017

Более 82% граждан России положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина. Такие данные приводит в пятницу Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на своем сайте.

«Показатель одобрения деятельности президента на протяжении года находится на уровне выше 80%, по последним данным [27 ноября — 3 декабря], он составляет 82,4%», — говорится в сообщении.

Согласно опросу ВЦИОМ, положительную оценку работы председателя правительства Дмитрия Медведева и кабинета министров дали 54% и 58,8% респондентов соответственно. Рейтинги одобрения Государственной думы и Совета Федерации, замеряемые раз в месяц, после снижения в октябре в ноябре немного выросли (51,2% и 56,3% соответственно).

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