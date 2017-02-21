Вадим Потомский посетит с визитом Иран

Официальная нота была направлена посольством Исламской Республики Иран в адрес Министерства иностранных дел РФ.

В документе, в частности, говорится, что Губернатор провинции Хормозган господин Джасем Джадари приглашает Губернатора Орловской области Вадима Потомского посетить Исламскую Республику Иран.

Вчера, 20 февраля, на заседании регионального Правительства, Вадим Потомский подчеркнул важность сотрудничества с Ираном.

Напомним, в начале февраля Вадим Потомский принял участие в традиционном посольском приеме по случаю 38-ой годовщины Дня Революции в резиденции посла Исламской Республики Иран в РФ Мехди Санаи, где иранская сторона еще раз подтвердила свои намерения развивать взаимовыгодные отношения с Орловской областью.

Ранее, в октябре 2016 года, Орловщину с ознакомительным визитом посетила делегация из провинции Хормозган. В рамках пребывания представителей Исламской Республики Иран прошли встречи с Губернатором Вадимом Потомским, членами регионального Правительства и представителями орловского бизнес-сообщества. Были достигнуты договоренности о сотрудничестве.