Вадим Потомский выразил соболезнование семьям погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем

От имени жителей Орловской области и от себя лично выражаю глубокое соболезнование всем родным и близким погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем. Жертвами крушения стали 92 человека, среди которых трое выпускников Орловского государственного института культуры. Это Борис Рашидович Сулейманов, Дмитрий Николаевич Литвяков, Аркадий Аркадьевич Узловский. Мы разделяем всю боль и горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами. Семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка.



Губернатор Орловской области

Вадим Потомский