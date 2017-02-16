Вадим Потомский выразил обеспокоенность положением детей из неблагополучных семей

Мероприятие прошло сегодня, 16 февраля, в областной администрации. Его участниками стали члены регионального Правительства, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, главы муниципальных образований Орловской области.

«Наши оперативные службы в 2016 году сработали на высоком уровне, — подчеркнул Вадим Потомский.— В наступившем году нам предстоит держать ситуацию под контролем».

Особое внимание глава региона уделил вопросу профилактики семейного неблагополучия.

«Отдельные факты вызывают тревогу, — сказал Вадим Потомский. — Например, только в 2016 году из семей изъято 56 детей, находящихся в условиях, угрожающих их жизни и здоровью. Как неблагополучные, на учет поставлены более 250 родителей».

Также Вадим Потомский поднял вопрос, касающийся обеспечения безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций социально незащищенных граждан и семей с детьми социального риска в период отопительного сезона. Губернатор заявил о необходимости усилить контроль ситуации на местах — со стороны муниципальных служб, общественности, органов правопорядка.

В Орловской области в 2016 году раскрыто свыше 4,6 тыс. преступлений. Пресечено 168 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Реализован комплекс совместных мероприятий, направленных на противодействие наркопреступности.

Практически по всем основным видам преступлений отмечается динамика снижения. В частности, число преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось в минувшем году на 43,5%.

Сотрудниками ДПС составлено более 2 тыс. административных протоколов за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Приборами фото-видео фиксации выявлено 204,5 тыс. нарушений. Почти 2,5 тыс. нарушителей лишены права управления автомобилем. Количество ДТП снизилось на 14,5%

В рамках совещания были также рассмотрены вопросы обеспечения безопасности детей в период предстоящей летней оздоровительной кампании, защиты прав несовершеннолетних, а также борьбы с фальсификацией спиртосодержащей продукции.