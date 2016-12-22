Вадим Потомский встретился с вице-президентом ТПП РФ Дмитрием Курочкиным
21.12.2016
Губернатор Орловской области Вадим Потомский встретился с вице-президентом Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрием Курочкиным
Речь шла о взаимном сотрудничестве с ТТП РФ в части реализации торгово-промышленных проектов на территории нашего региона. Также были подняты вопросы поддержки сфер транспорта и связи региона российской Торгово-промышленной палатой.
Также на встрече присутствовали члены регионального Правительства и президент Орловской Торгово-промышленной палаты Светлана Ковалева.
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