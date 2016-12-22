Вадим Потомский встретился с вице-президентом ТПП РФ Дмитрием Курочкиным

Губернатор Орловской области Вадим Потомский встретился с вице-президентом Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрием Курочкиным

Речь шла о взаимном сотрудничестве с ТТП РФ в части реализации торгово-промышленных проектов на территории нашего региона. Также были подняты вопросы поддержки сфер транспорта и связи региона российской Торгово-промышленной палатой.

Также на встрече присутствовали члены регионального Правительства и президент Орловской Торгово-промышленной палаты Светлана Ковалева.