Вадим Потомский встретился с советником президента Российской Федерации Германом Клименко

Рабочая встреча состоялась в администрации Орловской области в рамках визита Германа Клименко в Орловскую область. Во встрече приняли участие первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Круглый, и. о. ректора Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева Ольга Пилипенко, главный врач Орловского научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи им. З. И. Круглой Алексей Медведев, научный руководитель НКМЦ им. З. И. Круглой и Университетской клиники, проректор по стратегическому развитию РНИМУ им. Н. И. Пирогова Сергей Румянцев.

В ходе встречи обсуждались вопросы внедрения IT-технологий в сфере медицины в нашем регионе. Герман Клименко положительно оценил работу по реализации совместного стратегического проекта развития ОГУ им. И. С. Тургенева и НКМЦ им. З. И. Круглой — Университетской клиники трансляционной медицины. Проект был презентован Советнику Президента РФ во время его посещения НКМЦ им. З.И. Круглой, где он принял участие в круглом столе «Исследование механизмов и закономерностей биологического и нейро-когнитивного развития человека на принципах междисциплинарного взаимодействия и системной биологии».

Губернатор Орловской области в свою очередь отметил, что региональная власть будет оказывать необходимую поддержку развитию Университетской клиники трансляционной медицины и внедрению современных технологий для повышения качества медицинского обслуживания пациентов.