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  3. Вадим Потомский встретился на выставке "Золотая осень - 2017" с Геннадием Зюгановым

Вадим Потомский встретился на выставке "Золотая осень - 2017" с Геннадием Зюгановым

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04.10.2017

Сегодня, 4 октября, губернатор Орловской области Вадим Потомский провел ряд деловых встреч в ходе Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2017», которая проходит на территории ВДНХ в Москве.

В частности, губернатор представил стенд Орловской области руководителю фракции КПРФ в Госдуме Геннадию Зюганову.

В рамках участия в агропромышленном форуме Губернатор Орловской области обсудил актуальные вопросы развития АПК с первым заместителем Министра сельского хозяйства РФ Джамбулатом Хатуовым.

В ходе встречи главы региона с председателем комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимиром Кашиным обсуждались проблемы сельского хозяйства и экологии, в частности, вопросы ценообразования на зерно и сахарную свеклу.

Ссылки по теме:

Орловская область подписала ряд соглашений в сфере АПК на выставке «Золотая осень — 2017»

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