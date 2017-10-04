Вадим Потомский встретился на выставке "Золотая осень - 2017" с Геннадием Зюгановым
04.10.2017
Сегодня, 4 октября, губернатор Орловской области Вадим Потомский провел ряд деловых встреч в ходе Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2017», которая проходит на территории ВДНХ в Москве.
В частности, губернатор представил стенд Орловской области руководителю фракции КПРФ в Госдуме Геннадию Зюганову.
В рамках участия в агропромышленном форуме Губернатор Орловской области обсудил актуальные вопросы развития АПК с первым заместителем Министра сельского хозяйства РФ Джамбулатом Хатуовым.
В ходе встречи главы региона с председателем комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимиром Кашиным обсуждались проблемы сельского хозяйства и экологии, в частности, вопросы ценообразования на зерно и сахарную свеклу.
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