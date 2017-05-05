Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел05.05.2017 Пятница 12:31
сейчас в эфире
12:25
Передача
Программа дня|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Вадим Потомский вручил труженикам региона государственные награды

Вадим Потомский вручил труженикам региона государственные награды

Версия для печати

05.05.2017

Торжество прошло сегодня, 5 мая, в областной администрации.

На мероприятии присутствовали Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, члены регионального Правительства.

«Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил себя любимому делу, достойно трудился многие годы на благо родной Орловщины, − отметил Вадим Потомский, обращаясь к виновникам торжества, присутствующим в зале. − Спасибо Вам за преданность своей профессии, за любовь к родной земле».

За заслуги в области культуры и спорта, здравоохранения и науки, нормотворческой и общественной деятельности, сельского хозяйства, промышленности и торговли наши земляки были удостоены Почетных званий Российской Федерации и Орловской области. В их числе генеральный директор ООО «Хлебороб» Александр Юшин, аппаратчик ООО «Знаменский СГЦ» Юрий Лобанов, штукатур ООО «Орловское строительное управление — 2» Любовь Дугина, тренер-преподаватель «СДЮСОР № 3» Ольга Бахарева, главный фельдшер Станции скорой медицинской помощи Светлана Бурова, а также генеральный директор АО «Агрофирма Мценская» Николай Жернов, завотделом краеведческих документов Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина Марина Игнатова, директор Дросковской детской школы искусств Леонид Токмаков и другие выдающиеся жители региона.

Благодарностью Президента РФ отмечена заместитель директора по производству и качеству ООО «ЛивМельКомбинат» Вера Мосалова.

Звание «Почетный гражданин Орловской области» присвоено начальнику УМВД России по региону Юрию Савенкову.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/36272

Добавил новость: 

Другие новости раздела

05.05.2017

Новый ЕГЭ по литературе могут ввести с 2018 года

05.05.2017

Динамика реальных доходов орловчан опережает средние показатели по РФ и ЦФО

05.05.2017

Вадим Потомский прокомментировал заседание Госсовета в Кремле

04.05.2017

В Орле состоялось выездное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ

04.05.2017

В этом году в Орле отремонтируют 77 дворовых территорий

$ USD57.5714(+0.48)05.05
€ EUR62.7298(+0.41)05.05

Наш опрос

Присоединитесь ли вы к акции "Бессмертный полк" в этом году?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online