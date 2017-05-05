Вадим Потомский вручил труженикам региона государственные награды

Торжество прошло сегодня, 5 мая, в областной администрации.

На мероприятии присутствовали Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, члены регионального Правительства.

«Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил себя любимому делу, достойно трудился многие годы на благо родной Орловщины, − отметил Вадим Потомский, обращаясь к виновникам торжества, присутствующим в зале. − Спасибо Вам за преданность своей профессии, за любовь к родной земле».

За заслуги в области культуры и спорта, здравоохранения и науки, нормотворческой и общественной деятельности, сельского хозяйства, промышленности и торговли наши земляки были удостоены Почетных званий Российской Федерации и Орловской области. В их числе генеральный директор ООО «Хлебороб» Александр Юшин, аппаратчик ООО «Знаменский СГЦ» Юрий Лобанов, штукатур ООО «Орловское строительное управление — 2» Любовь Дугина, тренер-преподаватель «СДЮСОР № 3» Ольга Бахарева, главный фельдшер Станции скорой медицинской помощи Светлана Бурова, а также генеральный директор АО «Агрофирма Мценская» Николай Жернов, завотделом краеведческих документов Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина Марина Игнатова, директор Дросковской детской школы искусств Леонид Токмаков и другие выдающиеся жители региона.

Благодарностью Президента РФ отмечена заместитель директора по производству и качеству ООО «ЛивМельКомбинат» Вера Мосалова.

Звание «Почетный гражданин Орловской области» присвоено начальнику УМВД России по региону Юрию Савенкову.