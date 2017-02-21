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  3. Вадим Потомский возглавит оргкомитет по подготовке и празднованию 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева

Вадим Потомский возглавит оргкомитет по подготовке и празднованию 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева

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21.02.2017

Распоряжение Правительства Орловской области о создании оргкомитета и утверждении его состава глава региона подписал 20 февраля.

В состав оргкомитета войдут член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Круглый, первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин, первый заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин, члены регионального Правительства, руководство города Орла и Мценского района, ректоры орловских вузов, директоры музеев, театров, библиотек, деятели культуры, издатели, представители силовых структур, банков и коммерческих организаций.

Организационному комитету поручено разработать и утвердить план подготовки и проведения празднования 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева.

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