Вадим Потомский возглавил делегацию региона на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017»

Форум пройдет 27-28 февраля в Главном медиацентре Олимпийского парка. Основной его темой станут новые проекты, направленные на развитие экономики регионов.

В двухдневной деловой программе форума, которая включает в себя 27 мероприятий, примет участие Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. 27 февраля он выступит на пленарном заседании «Инвестиции в регионы России: приоритеты региональной политики». 28 февраля Дмитрий Медведев проведёт встречу с главами субъектов Российской Федерации, на которой обсудят вопросы межбюджетной политики.

Структура деловой программы Российского инвестиционного форума состоит из трех тематических блоков.

В блоке «Новая региональная политика. Возможности для развития» рассмотрят новые подходы к стимулированию региональной политики, будет дана оценка результатам применения проектного подхода к реализации приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, инвестиционного климата в регионах.

В рамках блока «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» состоится обсуждение существующих механизмов поддержки бизнеса, улучшения деловой инфраструктуры, мер по повышению деловой активности в регионах.

Тематический блок «Реализуя проекты для жизни» будет посвящен обсуждению проектов, направленных на создание комфортной среды для жизни в регионах нашей страны, включая развитие образования, здравоохранения, социальной и жилищной инфраструктуры.

Также на Форуме состоится церемония вручения наград «Премии развития — 2017», которая является профессиональным поощрением за значительный вклад в социально-экономическое развитие России.

В работе форума примут участие заместители Председателя Правительства РФ, федеральные Министры, руководители регионов, представители отечественных компаний, бизнес-сообщества, научных кругов. Всего в Сочи приедут около 4 тыс. руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний. Участие в мероприятии подтвердили руководители иностранных компаний из Австрии, Афганистана, Великобритании, Германии, Казахстана, США, Франции, Швейцарии и Японии.