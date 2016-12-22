Вадим Потомский провел заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

Мероприятие прошло сегодня, 22 декабря, в областной администрации.

В заседании Комиссии приняли участие члены регионального Правительства, руководители правоохранительных органов и силовых структур.

Особое внимание Вадим Потомский уделил ходу и результатам расследования затяжных уголовных дел. Он подчеркнул, что фигуранты уголовных коррупционных дел должны быть наказаны по закону и своевременно, должны полностью возместить государству нанесенный материальный ущерб.

В центре внимания присутствующих также были вопросы, связанные с организацией работы по профилактике коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления, соблюдения антикоррупционных подходов при исполнении бюджетного законодательства РФ в учреждениях Орловской области.