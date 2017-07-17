Вадим Потомский проинспектировал работы по установке памятника «Военная семья»

Сегодня глава региона посетил д. Вязки Орловского района, чтобы ознакомиться с ходом работ по установке памятника «Военная семья».

В пригороде Орла на месте ожесточенных боев 308-й стрелковой дивизии 3-й армии генерал-майора Леонтия Николаевича Гуртьева в настоящее время установлен монумент жителям д. Вязки — участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

4 августа здесь откроются еще две стелы, посвященные вдовам героев и их невинно убитым детям. Это будет первый в России триединый памятник военной семье. Инициатива его установки принадлежит жителям Орловщины, в том числе, Орловской областной организации «Дети войны». Работы осуществляются за счет добровольных пожертвований. Их ориентировочная стоимость — 600 тыс. рублей.

Сегодня приведена в порядок близлежащая территория, скошена трава. Завершена покраска ограждения. Уложена плитка. Памятные знаки планируется установить к 1 августа.