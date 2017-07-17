Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел17.07.2017 Понедельник 15:59
сейчас в эфире
14:40
Художественный фильм
Код Апокалипсиса|16+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Вадим Потомский проинспектировал работы по установке памятника «Военная семья»

Вадим Потомский проинспектировал работы по установке памятника «Военная семья»

Версия для печати

17.07.2017

Сегодня глава региона посетил д. Вязки Орловского района, чтобы ознакомиться с ходом работ по установке памятника «Военная семья».

В пригороде Орла на месте ожесточенных боев 308-й стрелковой дивизии 3-й армии генерал-майора Леонтия Николаевича Гуртьева в настоящее время установлен монумент жителям д. Вязки — участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

4 августа здесь откроются еще две стелы, посвященные вдовам героев и их невинно убитым детям. Это будет первый в России триединый памятник военной семье. Инициатива его установки принадлежит жителям Орловщины, в том числе, Орловской областной организации «Дети войны». Работы осуществляются за счет добровольных пожертвований. Их ориентировочная стоимость — 600 тыс. рублей.

Сегодня приведена в порядок близлежащая территория, скошена трава. Завершена покраска ограждения. Уложена плитка. Памятные знаки планируется установить к 1 августа.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/40897

Добавил новость: 

Другие новости раздела

17.07.2017

В 2017 году в школах Орловской области оборудуют 18 теплых санузлов

17.07.2017

В Орле начался ремонт Лужковского моста

17.07.2017

В Орловской области началось социологическое исследование уровня коррупции

17.07.2017

25 июля в Знаменке и части Орла перекроют водоснабжение

17.07.2017

В Орле на ул. Октябрьская установят "лежачего полицейского" и улучшат освещение

$ USD59.0657(-0.81)18.07
€ EUR67.6184(-0.74)18.07

Наш опрос

Комфортно ли Вам на орловских дорогах?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online