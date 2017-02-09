Вадим Потомский принял участие в посольском приеме по случаю Дня Революции Ирана

Прием провел посол Исламской Республики Иран в РФ Мехди Санаи.

Также на мероприятие были приглашены представители посольств иностранных государств, а также представители Министерства иностранных дел РФ и Правительства России. В рамках беседы Вадима Потомского с советником по экономическим вопросам, курирующим межрегиональные связи Али Заре Афифи, обсуждались вопросы сотрудничества провинций Ирана и Орловской области.