Вадим Потомский принял участие в посольском приеме по случаю Дня Революции Ирана
09.02.2017
Прием провел посол Исламской Республики Иран в РФ Мехди Санаи.
Также на мероприятие были приглашены представители посольств иностранных государств, а также представители Министерства иностранных дел РФ и Правительства России. В рамках беседы Вадима Потомского с советником по экономическим вопросам, курирующим межрегиональные связи Али Заре Афифи, обсуждались вопросы сотрудничества провинций Ирана и Орловской области.
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