Вадим Потомский поздравил глав муниципалитетов с Днем местного самоуправления

Торжество по случаю праздника прошло сегодня, 21 апреля, в Мценске. В числе почетных гостей мероприятия были Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, члены регионального Правительства.

«Решение Главы государства об учреждении этой даты свидетельствует о признании огромной роли местного самоуправления в развитии территорий, — отметил Вадим Потомский, обращаясь к присутствующим в зале. — Сегодня благодаря органам местного самоуправления решаются важные социальные задачи в регионе. В Орловской области 100-процентная выполняемость майских Указов Президента Российской Федерации. Серьезная работа ведется по благоустройству территорий муниципальных образований области. Не остаются без внимания обращения граждан к органам муниципальной власти».

Официальную часть продолжила церемония награждения. Звание «Почетный работник муниципальной службы Орловской области» было присвоено начальнику управления финансов администрации Ливенского района Ларисе Дьяконовой. Почетные грамоты и Благодарности Губернатора, Облсовета, Ассоциации «Совет муниципальных образований Орловской области» в торжественной обстановке вручили лучшим работникам муниципальной службы.

Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием творческих коллективов и исполнителей Мценска.