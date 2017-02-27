Вадим Потомский подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Сбербанк» на Инвестиционном форуме в Сочи
27.02.2017
В частности, речь идёт о соглашении между Правительством Орловской области и «Сбербанк-АСТ» (дочерняя электронная площадка банка).
Подписание состоялось в рамках делового завтрака, который провел Председатель Сбербанка России Герман Греф. Затем прошли встречи Вадима Потомского с потенциальным бизнес-партнерам региона.
Напомним, что Российский инвестиционный форум открылся сегодня, 27 февраля, в Главном медиацентре Олимпийского парка в Сочи. В его работе принимают участие порядка 4 тыс. человек. Ключевой темой форума станет поиск новых проектов для роста.
Ссылки по теме:
Вадим Потомский возглавил делегацию региона на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017»
Короткая ссылка obl1.ru/~/31966
Другие новости раздела
$ USD57.9371(+0.46)28.02
€ EUR61.2569(+0.8)28.02
Наш опрос
Что для вас важнее всего в работе?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: