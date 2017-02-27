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  3. Вадим Потомский подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Сбербанк» на Инвестиционном форуме в Сочи

Вадим Потомский подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Сбербанк» на Инвестиционном форуме в Сочи

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27.02.2017

В частности, речь идёт о соглашении между Правительством Орловской области и «Сбербанк-АСТ» (дочерняя электронная площадка банка).

Подписание состоялось в рамках делового завтрака, который провел Председатель Сбербанка России Герман Греф. Затем прошли встречи Вадима Потомского с потенциальным бизнес-партнерам региона.

Напомним, что Российский инвестиционный форум открылся сегодня, 27 февраля, в Главном медиацентре Олимпийского парка в Сочи. В его работе принимают участие порядка 4 тыс. человек. Ключевой темой форума станет поиск новых проектов для роста.

Ссылки по теме:

Вадим Потомский возглавил делегацию региона на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017»

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