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Вадим Потомский подписал соглашение о минимальной заработной плате в области

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02.02.2017

Подписание соглашения состоялось 2 февраля в администрации Орловской области. Документ также скрепили подписями председатель Федерации профсоюзов Орловской области Николай Меркулов и руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Орловской области Алексей Ереничев.

В рабочей встрече также принимали участие первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин, заместитель Председателя Правительства Орловской области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости Игорь Козин, начальник Управления труда и занятости Орловской области Анатолий Майоров, руководитель УФНС России по Орловской области Сергей Маркевич.

Согласно подписанному соглашению в Орловской области установлен размер минимальной заработной платы в сумме 10 тыс. рублей в месяц. Соглашение распространяется на все организации — юридические лица независимо от отраслевой принадлежности и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Орловской области, за исключением организаций, финансируемых из федерального, областного и местных бюджетов.

Документ подготовлен областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

Соглашение будет использоваться как основной финансовый инструмент против выплаты «серых» зарплат. «Мы должны защитить наших граждан, чтобы в будущем у них было достойное пенсионное обеспечение», — подчеркнул Вадим Потомский.

Глава региона также отметил, что утвержденный региональным соглашением минимальный уровень заработной платы на 2,5 тыс. рублей выше, чем тот, который установлен в стране. «Такое решение должно повысить уровень собираемости НДФЛ в нашей области, еще более улучшив позитивную динамику, наметившуюся с начала года», — подчеркнул Вадим Потомский.

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