В Шаблыкинском и Глазуновском районах области начали работу новые аптечные пункты

15 сентября состоялось открытие аптечных пунктов в поселке Шаблыкино, а также в сельских поселениях Сомово Шаблыкинского района и Тагино Глазуновского района.

Аптечные пункты были открыты по поручению Губернатора Орловской области Вадима Потомского, к которому обратились за помощью жители этих населенных пунктов.

В день открытия аптеки в поселке Шаблыкино ознакомиться с ее работой пришел глава Шаблыкинского района Сергей Новиков. Сергей Васильевич отметил, что открытие аптечного пункта стало долгожданным событием для всех жителей района: «Решена одна из главных проблем — жители поселка имеют возможность купить необходимые лекарства, и главное — осуществляется отпуск лекарств льготным категориям граждан. Теперь не нужно ездить в Нарышкино, шаблыкинцы могут получить рекомендованное врачами лекарство в поселке, в привычном для всех месте».

Заместитель директора ГУП ОО «Орелфармация» Вера Титова отметила, что предприятие следит за качеством отпускаемой продукции и полностью выполняет социальную функцию лекарственного обеспечения граждан льготных категорий. «Наша задача — максимально удовлетворить все требования населения по лекарственному обеспечению. Ассортимент в аптечном пункте постоянно будет пополняться в зависимости от потребностей граждан», — сообщила она.

Напомним, что после закрытия единственной муниципальной аптеки в районе, шаблыкинцы на протяжении почти двух месяцев были вынуждены ездить за льготными лекарствами в поселок Нарышкино. А в сельских поселениях Тагино и Сомово не было ни одного аптечного пункта. После обращений граждан к Губернатору области, процесс открытия ГУП ОО «Орелфармация» новых аптечных пунктов был ускорен.

В планах ГУП ОО «Орелфармация» — открытие аптечного пункта в поликлинике Хотынецкой ЦРБ для обеспечения лекарствами граждан льготных категорий.